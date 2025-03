Papież przyjął również w niedzielę w szpitalu sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, kardynała Pietro Parolina i jego zastępcę, arcybiskupa Edgara Pena Parrę. To była ich kolejna wizyta podczas trwającej ponad trzy tygodnie hospitalizacji.

To również okazja do tego, by przekazać Franciszkowi informacje o sytuacji w Kościele i na świecie - dodano.