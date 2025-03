4 proc. PKB na obronność. Jest projekt poprawki do konstytucji

- Wymaga to poważnego konsensusu politycznego. Do jej przyjęcia wymagane są 2/3 głosów - podkreślił prezydent.

- Dzisiaj dokonujemy modernizacji, cały czas rozbudowujemy nasze siły zbrojne, ale to jest proces się niekończący. Trzeba będzie to wszystko modernizować, dozbrajać i utrzymywać. To będzie niezbędne. Czas pokazał, że nie tylko my, ale i cała Europa musiała zakończyć politykę "to jest koniec historii" - wskazał prezydent.