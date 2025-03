Powszechne szkolenia wojskowe. Tusk ujawnia szczegóły

Premier przyznał, że zwrócił się do ministra obrony narodowej z prośbą, aby zwiększyć możliwości, by więcej osób w ciągu roku mogło wziąć udział w takim szkoleniu. - Osiągniemy w 2027 roku możliwości przeszkolenia 100 tysięcy ochotników w ciągu roku - zapewnił premier.

Europa dałaby radę sama zapewnić bezpieczeństwo? "Spory problem"

"Musimy zbudować armię rezerwistów"

Premier dodał też, że rozmawia z ministrami na temat zachęt do tego, by uczestniczyć w szkoleniach wojskowych . Mowa m.in. o możliwości zrobienia prawa jazdy zawodowego, także np. na pojazdy ciężarowe.

Szkolenie podstawowe przechodzi rocznie ok. 35 tys. osób

Obecnie miesięczne szkolenie podstawowe to wstęp do służby w wojskach operacyjnych. Kandydaci odbywają je w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, którą następnie mogą kontynuować na trwającym do 11 miesięcy szkoleniu specjalistycznym; po tym mogą np. ubiegać się o przyjęcie do służby zawodowej.