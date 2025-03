Dla kogo szkolenia wojskowe? Jest propozycja Trzaskowskiego

Trzaskowski odniósł się do słów premiera Donalda Tuska, który zapowiedział w piątek przygotowania do szeroko zakrojonych szkoleń wojskowych dla dorosłych mężczyzn w Polsce. Trzaskowski zasugerował, że szkolenia powinny mieć różne formy czasowe, takie jak weekendowe, tygodniowe czy dwumiesięczne w wakacje.

- Jeżeli Sejmowi nie starczy odwagi, to ja zgłoszę swoją własną ustawę i wywrę taka presję na moje koleżanki i kolegów, że – jestem przekonany – uzyska ona wreszcie wsparcie i doprowadzimy do tego, że to średniowieczne prawo antyaborcyjne odeszło do lamusa. Obiecuję, że dokładnie to zrobimy. To dla mnie priorytet - powiedział.