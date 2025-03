Wybory prezydenckie 2025. Jak ustalane są wyniki głosowania?

Wyniki głosowania w wyborach prezydenckich są efektem skomplikowanego i wieloetapowego procesu. Po zamknięciu lokali wyborczych głosy są liczone przez komisje obwodowe, a następnie przesyłane do wyższych instancji, aż do ostatecznego zatwierdzenia przez Państwową Komisję Wyborczą. Jednak sama publikacja wyników to nie koniec procedury – ich ważność musi zostać potwierdzona przez Sąd Najwyższy. Jak wygląda cały ten proces i jakie mechanizmy zapewniają jego rzetelność?