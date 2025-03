Rozliczenie PIT 2025. Urząd skarbowy wprowadza serię zmian dla milionów Polaków

Złożenie rocznego zeznania podatkowego staje się coraz prostsze dzięki nowoczesnym rozwiązaniom wprowadzanym przez Krajową Administrację Skarbową . Usługa Twój e-PIT umożliwia wielu Polakom rezygnację z papierowych dokumentów, co przyspiesza zwrot nadpłaconego podatku. Jak informuje Ministerstwo Finansów, "Krajowa Administracja Skarbowa sukcesywnie podnosi poziom jakości świadczonych usług".

Od stycznia podatnicy mogą korzystać z aplikacji mobilnej e-Urzęd Skarbowy, która znacząco ułatwia dostęp do usług elektronicznych. Ministerstwo Finansów zapewnia, że "każdy użytkownik aplikacji ma łatwy, szybki i bezpieczny dostęp do usług e-Urzędu Skarbowego". To jednak nie koniec innowacji.