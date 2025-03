Podatek cyfrowy nie wejdzie w życie? Ministerstwo Finansów skomentowało doniesienia

Ministerstwo Finansów oficjalnie ogłosiło, że nie prowadzi obecnie działań zmierzających do wprowadzenia podatku cyfrowego . To stanowisko jest odpowiedzią na wcześniejsze wypowiedzi ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który zapowiedział prace nad takim rozwiązaniem.

Zamieszanie wokół podatku cyfrowego pokazuje różnice w podejściu do polityki podatkowej w polskim rządzie. Ministerstwo Finansów podkreśla, że to ono odpowiada za politykę podatkową kraju, co wyklucza obecnie wprowadzenie nowego podatku. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji kontynuuje prace nad własnym projektem, co może prowadzić do dalszych napięć w rządzie.