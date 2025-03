NFZ podnosi ceny w sanatoriach już od maja. Kto zapłaci najwięcej?

Od 1 maja 2025 roku pacjenci korzystający z sanatoriów w ramach NFZ będą musieli zapłacić więcej za pobyt. Podwyżki obejmują zarówno zakwaterowanie, jak i wyżywienie , a ich wysokość zależy od standardu pokoju. Wzrosty cen wynoszą od kilku do nawet 25 proc. w porównaniu do poprzedniego sezonu. Najwyższe podwyżki dotyczą pokoi o wyższym standardzie - informuje gazetaprawna.pl.

Mimo podwyżek, niektóre grupy pacjentów mogą liczyć na całkowicie bezpłatny pobyt w sanatorium. Do tej grupy należą: osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest; dzieci i młodzież do 18. roku życia (do 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki); osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; inwalidzi wojenni i wojskowi; kombatanci oraz działacze opozycji antykomunistycznej- czytamy w gazecieprawnej.pl.