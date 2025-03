Ziobro oskarża Tuska. "Spod palca przekazał 40 milionów Owsiakowi"

"40 milionów zł to nie są drobne pieniądze. Musi być przelew, musi być ślad na koncie bankowym, aby ta operacja, tak jak mówi Zbigniew Ziobro, zaistniała. A jest to do sprawdzenia w minutę. Nasze konto bankowe może być skontrolowane przez każdą powołaną do tego instytucję, a myślę, że najlepsza będzie tu policja" - tłumaczy Owsiak, zapowiadając, że fundacja zwróci się do banku o potwierdzenie, że taka transakcja nie miała miejsca.