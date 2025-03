Sprawa Mateckiego. Rzecznik prokuratury ucina dyskusję

W sobotę sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie tymczasowym dla posła PiS Dariusza Mateckiego. Początkowo Matecki został przewieziony do aresztu na warszawskim Służewcu. We wtorek przetransportowano go jednak do Aresztu Śledczego w Radomiu. To ten sam areszt, do którego trafił Mariusz Kamiński, gdy zdecydował się na głodówkę.