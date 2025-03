Matecki w szpitalu. Służba Więzienna wydała komunikat

"Uprzejmie informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możemy udzielać szczegółowych informacji na temat konkretnej osoby tymczasowo aresztowanej oraz działań wobec niej podejmowanych. Informacje o stanie zdrowia są danymi wrażliwymi. Każdy tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej z takich uprawnień, jakie przysługują skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w systemie zwykłym w zakładzie karnym typu zamkniętego i nie stosuje się do niego ograniczeń innych niż te, które są konieczne do zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania karnego" - czytamy w nadesłanym WP oświadczeniu.