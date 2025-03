Dariusz Matecki usłyszał zarzuty

- Po przedstawieniu tych zarzutów prokurator przesłuchał Dariusza w charakterze podejrzanego. Dariusz M. (pełnomocnik posła wyraził zgodę na używanie nazwiska, prokuratura podaje jednak formę zanonimiowaną - przyp. red.). Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw oraz skorzystał z prawa do złożenia wyjaśnień. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których odniósł się również do istoty tych zarzutów. Co do zasady złożył materiał w wielu kwestiach sprzeczny z pozostałym materiałem dowodowym. - mówił dalej.