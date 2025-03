Nieoczekiwana zamiana. Poseł PiS Matecki w nowym areszcie

We wtorek podejrzany ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości poseł PiS Dariusz Matecki został przetransportowany z warszawskiego do radomskiego aresztu śledczego. Skąd ta nagła zmiana?

Zarzuty dla Mateckiego

Funkcjonariusze ABW zatrzymali w piątek rano posła PiS Dariusza Mateckiego. Jeszcze tego samego dnia został on doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał 6 zarzutów w śledztwie ws. nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w tym współdziałania z innymi osobami w ustawianiu konkursów na dotacje z FS i w przywłaszczeniu kilkunastu milionów złotych, prania brudnych pieniędzy, współdziałania z dyrektorami Lasów Państwowych w fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu oraz poświadczanie nieprawdy w dokumentacji dotyczącej okoliczności związanych z wykonywaniem pracy. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia.