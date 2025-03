Pełnomocnik potwierdza. Poseł PiS na oddziale. Są zażalenia

Mec. Kacper Stukan przekazał PAP, że we wtorek około południa poseł PiS trafił do oddziału szpitalnego w radomskim areszcie. Zapytany, czy stan zdrowia Mateckiego się pogorszył, zaprzeczył i stwierdził, że "nie ma takiej wiedzy, by stało się coś niezwykłego".