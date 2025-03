Przeliczenie emerytur. Kluczowe daty i konieczność złożenia wniosku

Osoby, które przeszły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019, mogą liczyć na ponowne przeliczenie swoich świadczeń. W tym okresie obliczenia ZUS były mniej korzystne, co skłoniło posłów do przygotowania projektu ustawy przewidującego wypłatę wyrównań.

Seniorzy muszą pamiętać, że wyrównanie świadczenia nie odbędzie się automatycznie. Osoby uprawnione do ponownego przeliczenia emerytury będą musiały złożyć wniosek. Termin składania wniosków rozpoczyna się 1 czerwca, a świadczeniobiorcy mają na to pół roku. Warto jednak zauważyć, że przepisy mogą ulec zmianie podczas prac parlamentarnych.

Średnia kwota wyrównania wynosi 14,8 tys. zł na osobę, co przekłada się na wzrost emerytur o średnio 160 zł miesięcznie. Całkowity koszt wyrównań szacuje się na około 1,4 miliarda złotych, a suma świadczeń wzrośnie o 183 miliony złotych rocznie.

Niezależnie od wyrównań, wszyscy emeryci mają prawo do corocznej waloryzacji swoich świadczeń. W 2025 roku waloryzacja wyniosła 5,5 proc., co podniosło minimalną emeryturę do 1878,91 zł brutto.