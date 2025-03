Trzynasta emerytura. Ci seniorzy muszą uważać

Seniorzy, którzy dorabiają do swoich emerytur, muszą być czujni. ZUS może zażądać zwrotu trzynastek, jeśli ich dodatkowe dochody przekroczą określone limity. Trzynastki trafią do osób, które na dzień 31 marca 2025 r. będą miały prawo do emerytury lub renty.