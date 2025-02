Wyższa 13. i 14. emerytura. Wystarczy złożyć wniosek

ZUS w informacji dla mediów precyzuje, że aby trzynasta i czternasta emerytura mogła być wyższa, wypełnić i złożyć należy formularz EPD-21 . Dotyczy on niepobierania zaliczek na podatek od dochodu do 30 tysięcy złotych.

Jeżeli emeryt lub rencista złoży w ZUS wspomniany wniosek EPD-21, instytucja ta nie będzie potrącać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z emerytury, renty oraz dodatkowych rocznych świadczeń, takich jak trzynasta i czternasta emerytura, do momentu osiągnięcia łącznego dochodu w wysokości 30 tys. zł w danym roku. Po przekroczeniu tej kwoty Zakład rozpocznie potrącanie zaliczki na podatek w wysokości 12 proc., bez uwzględnienia kwoty zmniejszającej.

Rozważyć złożenie wniosku powinny osoby pobierające w ZUS niskie świadczenia i nieposiadające innych dochodów , ponieważ w ich przypadku zaliczka na podatek dochodowy jest potrącana wyłącznie z dodatkowych rocznych świadczeń, takich jak trzynasta i czternasta emerytura. Skutkuje to niższą kwotą netto ("na rękę") tych świadczeń oraz powstaniem nadpłaty podatku w urzędzie skarbowym po zakończeniu roku. Choć emeryt lub rencista otrzymuje zwrot nadpłaconego podatku, następuje to dopiero po rozliczeniu rocznym.

Złożenie wniosku EPD-21 w ZUS sprawi, że instytucja nie będzie potrącać zaliczki również z trzynastej i czternastej emerytury. W efekcie wysokość wypłacanych świadczeń netto wzrośnie, a po zakończeniu roku podatkowego najprawdopodobniej nie dojdzie do powstania nadpłaty w urzędzie skarbowym.

Nie każdemu złożenie wniosku o niepobieranie zaliczek podatkowych przyniesie korzyści. Nie będzie to opłacalne dla osób, których łączne roczne dochody ze wszystkich źródeł przekraczają 30 tys. zł. Dotyczy to m.in. emerytów i rencistów pobierających dodatkowe świadczenie z innej instytucji lub wynagrodzenie za pracę, co może skutkować przekroczeniem kwoty wolnej od podatku.