ZUS potwierdza. Emeryci już za chwilę dostaną decyzję

Jak przekazuje Money.pl, wskaźnik waloryzacji wyniesie 105,5 proc., co oznacza wzrost świadczeń o 5,5 proc. Najniższa emerytura oraz renta rodzinna wzrosną o 97,95 zł do 1878,91 zł brutto. Renta socjalna również osiągnie tę kwotę. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1409,18 zł.