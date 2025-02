Pieskow twierdzi, że Putin gotowy do rozmów. "Będzie negocjował"

Dmitrij Pieskow twierdzi, że Władimir Putin jest gotowy do rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rzecznik rosyjskiego dyktatora podkreśla jednak, że - zgodnie z prowadzaną od lat linią rosyjskiej propagandy - ma wątpliwości co do legalności prezydentury Zełenskiego.