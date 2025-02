Tusk z wyższą emeryturą. Seniorzy mogą pozazdrościć

Emerytury i renty idą w górę. A to też istotna wiadomość dla polityków, którzy przekroczyli wiek emerytalny. Wśród nich jest premier Donald Tusk, który dostanie ok. 600 zł więcej.

Marzec to ważny miesiąc dla emerytów i rencistów. Od 1 dnia miesiąca świadczenia wzrosną o 5,5 proc. To mniejsza podwyżka, niż w ubiegłym roku, ale wiąże się to m.in. ze spadkiem inflacji. Dla większości seniorów oznacza to większe miesięczne wpływy na konto od kilkudziesięciu do nieco ponad stu złotych.

Waloryzacja dotknie także polityków, w tym premiera Donalda Tuska. Zgodnie z jego oświadczeniem majątkowym, w 2023 roku polityk dostał z ZUS w sumie 118 887 zł. W tej kwocie zawarta jest "trzynastka", wynosząca 1780,96 zł zł. Można założyć, że średnie miesięczne świadczenie Tuska wynosiło ponad 9750 zł brutto.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Danuta Błażejczyk o swojej emeryturze. Udało jej się skorzystać z wyjątkowego przywileju. "Emerytura jest śmieszna"

W ubiegłym roku waloryzacja była spora - 12,12 proc. Świadczenie Tuska wzrosło więc o ok. 1180 zł, do blisko 11 tys. zł. Od marca świadczenie wzrośnie znowu - o ok. 600 zł.

Trzy emerytury Tuska

Emerytura Tuska jest olbrzymia i wielu seniorów może tylko o takiej pomarzyć. Ale nie zapominajmy, że to nie jedyne dochody szefa rządu. Otrzymuje on jeszcze emeryturę z Belgii (w 2023 było to 2371 euro rocznie) i emeryturę z Komisji Europejskiej (ponad 64,7 tys. euro).

Do tego dochodzi dieta parlamentarna (ponad 6211 zł), uposażenie (ponad 17,5 tys. zł) oraz płaca premiera (ponad 13,4 tys. zł). Należy zaznaczyć, że to oświadczenie z 2023 roku, kiedy Tusk kadencję poselską rozpoczął w październiku, a pracę premiera - w połowie grudnia. Wszystkie te kwoty wzrosną, co ma związek z podniesieniem kwoty bazowej.