Utajniony raport ZUS. Była prezes: każda instytucja publiczna ma obowiązek informować

Po naszym tekście Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprosiło prezesa ZUS o rozważenie publikacji raportu. Teraz do sprawy odnosi się prof. Gertruda Uścińska, która zarządzała ZUS w latach 2016-2024. To ona zleciła przygotowanie utajnionego przez jej następcę raportu . Uważa, że raport powinien być jawny, bo stanowi wspólne dobro .

W samej umowie zaznaczono, że wszelkie prawa do publikacji powstałego raportu będą przysługiwały ZUS-owi, przy czym jednocześnie ZUS zobowiązał się, że do takiej publikacji dojdzie .

W największym skrócie, w raporcie wskazano, że większość samozatrudnionych w Polsce (99,18 proc.) płaci minimalne dopuszczone prawem składki, co prowadzi do groźby emerytalnego ubóstwa dla milionów Polaków, zwłaszcza kobiet. Państwo będzie musiało dopłacać do minimalnych świadczeń emerytalnych wielu z nich. W ocenie autorów raportu samozatrudnieni odprowadzają składki dalece zaniżone względem ich rzeczywistej sytuacji ekonomicznej, a emerytury i inne świadczenia będą wymagały proporcjonalnie wyższych dopłat ze strony państwa, co należy postrzegać jako redystrybucję od ogółu społeczeństwa na rzecz zamożniejszych.