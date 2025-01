Tajny raport ZUS. Jest reakcja ministerstwa

Jak wynika z dokumentu - większość samozatrudnionych w Polsce płaci minimalne składki, co prowadzi do groźby emerytalnego ubóstwa dla milionów Polaków , zwłaszcza kobiet. Państwo będzie musiało dopłacać do minimalnych świadczeń emerytalnych wielu z nich.

"W okresie od 28 listopada 2024 r. do dziś, do MRPiPS nie wpłynął żaden wniosek o udostępnienie raportu. Co więcej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, MRPiPS nie posiada narzędzi do wydawania wiążących poleceń i wytycznych ZUS-owi. Dotyczy to także publikacji raportów zamawianych przez ZUS" - podkreślono w komunikacie.