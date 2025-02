"Nie!". Macron nagle przerwał Trumpowi

Podczas spotkania z dziennikarzami przed rozpoczęciem rozmów w Gabinecie Owalnym, Trump mówił, że " Europa pożycza pieniądze Ukrainie " - Oni teraz odzyskują swoje pieniądze - dodał Trump, jednak Macron mu przerwał i zaczął wyjaśniać, jak to naprawdę wygląda.

- Nie. Szczerze mówiąc, zapłaciliśmy 60 proc. całkowitego wysiłku i tak się stało - wtrącił Macron. Lubię USA. Pożyczki, gwarantowane dotacje, a my dostarczyliśmy prawdziwe pieniądze - powiedział Macron.

- Żeby było jasne, mamy 230 miliardów zamrożonych rosyjskich aktywów w Europie, ale to nie jest zabezpieczenie pożyczki, ponieważ to nie jest nasza własność - dodał Macron.

- Jeśli w to wierzysz, nie mam nic przeciwko, ale oni dostaną swoje pieniądze z powrotem. My nie - powiedział do dziennikarza, który zadał pytanie.