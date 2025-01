ZUS się ugiął. Publikuje raport

Chodzi o raport, którego wnioski poznał wcześniej dziennikarz WP, a nie były ujawnione do tej pory przez ZUS. Wynika z niego, że " ludzie prowadzący dziesięcioleciami biznesy nie uzbierają nawet na emeryturę minimalną ".

Ukryty dotąd raport ZUS wskazuje, że większość samozatrudnionych w Polsce płaci minimalne składki, co prowadzi do groźby emerytalnego ubóstwa dla milionów Polaków, zwłaszcza kobiet. Państwo będzie musiało dopłacać do minimalnych świadczeń emerytalnych wielu z nich.