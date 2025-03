"Do jesieni jestem wykluczony". Grzegorz Braun ukarany przez PE

Europoseł Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun poinformował na YouTube, że otrzymał pismo od przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli. W piśmie tym Metsola poinformowała go o wykluczeniu z posiedzeń plenarnych do października. Decyzja ta jest konsekwencją incydentu z końca stycznia, kiedy to Braun zakłócił minutę ciszy dla ofiar Holokaustu, domagając się upamiętnienia ofiar w Strefie Gazy.