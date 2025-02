Jest kara dla Brauna. Są szczegóły

Zabierając głos w debacie, Braun powiedział: - Ile jest płci? Mężczyźni, kobiety i osoby z zaburzeniami osobowości. - Ta oczywista prawda jest tutaj kwestionowana - powiedział europoseł, za co został upomniany przez prowadzącą posiedzenie wiceprzewodniczącą izby Katarinę Barley.

Braun zostanie pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach przez dwa dni, począwszy od poniedziałku (zachowa jednak możliwość udziału w głosowaniach), a także nie otrzyma diety za dwa dni.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. Jest to ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.

Chociaż przewodnicząca PE nie wskazała Brauna, to tamto posiedzenie również zakłócił polski europoseł. Podczas minuty ciszy kilkakrotnie krzyknął "Módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". Na żądanie szefowej PE Braun został wykluczony z obrad sesji plenarnej i wyprowadzony z sali w eskorcie straży parlamentarnej.

Możliwe sankcje przewidziane w regulaminie PE za jego łamanie obejmują: naganę; zakaz reprezentowania PE przez posła w delegacjach międzyparlamentarnych, na konferencjach międzyparlamentarnych lub na forach międzyinstytucjonalnych przez maksymalnie rok; utratę prawa do otrzymywania dziennej diety na utrzymanie przez okres od dwóch do 60 dni; czasowe zawieszenie uczestnictwa w całości lub części prac PE na okres od dwóch do 60 dni.