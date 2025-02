Waloryzacja emerytur. Ile dostanie Kaczyński?

Od 1 marca emerytury i renty wzrosną o 5,5 proc., co przyniesie korzyści także politykom, w tym Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Od 1 marca emerytury i renty w Polsce wzrosną o 5,5 proc. To oznacza, że minimalna emerytura brutto wzrośnie z 1 780,96 zł do 1 878,91 zł, co daje 1709,82 zł netto. Z waloryzacji skorzystają również politycy, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński zyskuje na waloryzacji

Zgodnie z oświadczeniem majątkowym Kaczyńskiego, w 2023 r. otrzymał on z ZUS 112 556 zł brutto. Dodatkowo, dzięki waloryzacji z 2024 r., jego świadczenie wzrosło o 12,12 proc., co dało ponad 1100 zł więcej. Tegoroczna waloryzacja doda kolejne 570 zł, podnosząc emeryturę do blisko 11 tys. zł miesięcznie.

Kaczyński, jako 76-latek, może również liczyć na dodatek pielęgnacyjny, który po waloryzacji wzrośnie z 330,7 zł o ok. 18 zł. To jednak niejedyne źródło dochodów prezesa PiS. W 2023 r. otrzymał on także dietę parlamentarną w wysokości ponad 45,6 tys. zł oraz uposażenie wynoszące ponad 71 tys. zł.

Dodatkowe dochody prezesa PiS