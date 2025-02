Gigantyczny wzrost oglądalności Republiki. Mamy najnowsze dane

Telewizja Republika od czasu zmiany władzy zanotowała gigantyczny wzrost oglądalności - wynika z danych Nielsena, do których dotarła Wirtualna Polska. W styczniu 2025 roku po raz pierwszy w skali miesiąca miała większy udział w rynku od TVN24. Telewizji Sakiewicza nie zaszkodził nawet start konkurencyjnej wPolsce24.

Jak wynika z danych, do których dotarła Wirtualna Polska, jeszcze w grudniu 2023 roku udział w rynku telewizji Republika wynosił zaledwie 1,16 proc. Wtedy jednak zaczęto wdrażać zmiany w telewizji publicznej. Część dotychczasowych prowadzących (np. Michał Rachoń) przeszło do medium Tomasza Sakiewicza. W styczniu 2024 roku udział Republiki zwiększył się do 3,51 proc.

W kolejnych miesiącach telewizja miała podobny udział w rynku. Wszystko zmieniło się we wrześniu, gdy przebiła ona 4 proc. (średnio 4,65 proc.) i do końca roku utrzymywała się na podobnym poziomie.

Wrzesień to przede wszystkim powódź w południowo-zachodniej Polsce, szeroko relacjonowana przez wszystkie media. Dla środowisk zbliżonych do PiS - czyli też Republiki - to również okres, gdy PKW zdecydowała o odebraniu części środków dla formacji Jarosława Kaczyńskiego.

Co ciekawe - wszystko wskazuje na to, że telewizji Sakiewicza nie zaszkodził start konkurencji, czyli rozpoczęcie nadawania naziemnego programu wPolsce24 braci Karnowskich (telewizja ta we wrześniu zanotowała udział na poziomie 0,8 proc.).

Republika przebiła TVN24

Jak wynika z danych Nielsena, w styczniu 2025 roku Republika po raz pierwszy przebiła TVN24. Średni miesięczny udział w rynku sięgnął 5,4 proc., podczas gdy w przypadku telewizji z Wiertniczej było to 5,17 proc.

Wspomniana wPolsce24 wcześniej działała jako kablowo-satelitarny kanał Telewizja wPolsce.pl i miała do naziemnego startu średni udział w rynku na poziomie nieco ponad 0,3 proc. Od rozszerzenia stopniowo zwiększa swój udział - w styczniu 2025 roku było to 0,95 proc.

Spadek TVN24 i TVP Info

Z danych Nielsena wynika, że duży spadek zanotował TVN24, którego udział w rynku na przełomie 2023 i 2024 roku przekraczał 7 proc. Rok później jest to już nieco ponad 5 proc.

Ponad dwukrotny spadek zanotowało z kolei TVP Info. Publiczna telewizja informacyjna w grudniu 2023 roku - a więc w miesiącu zmian we władzach - miała 3,64 proc. udziału w rynku. Spadek był natychmiastowy. W całym 2024 roku jej średni udział sięgnął 1,4 proc. W styczniu 2025 roku było to 1,51 proc.

Najchętniej oglądaną telewizją pozostaje TVP1 (średnio 7,23 proc. w 2024 roku), Polsat (6,60 proc.) oraz TVN (6,27 proc.).

SHR (udział w widowni) polskich stacji telewizyjnych w grudniu 2023 roku:

Polsat - 7,05 proc.

Republika - 1,16 proc.

TVN - 5,53 proc.

TVN24 - 7,37 proc.

TVP Info - 3,64 proc.

TVP1 - 6,81 proc.

TVP2 - 6,94 proc.

wPolsce24 - 0,09 proc.

SHR (udział w widowni) polskich stacji telewizyjnych w całym 2024 roku:

Polsat - 6,60 proc.

Republika - 3,77 proc.

TVN - 6,27 proc.

TVN24 - 5,98 proc.

TVP Info - 1,40 proc.

TVP1 - 7,23 proc.

TVP2 - 6,11 proc.

wPolsce24 - 0,50 proc.

SHR (udział w widowni) polskich stacji telewizyjnych w styczniu 2025 roku:

Polsat - 6,54 proc.

Republika - 5,40 proc.

TVN - 6,13 proc.

TVN24 - 5,17 proc.

TVP Info - 1,57 proc.

TVP1 - 6,83 proc.

TVP2 - 6,07 proc.

wPolsce24 - 0,95 proc.