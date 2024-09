Pretensje do PiS, trwa bratobójcza walka. Kulisy starcia telewizji z awanturą w tle

Sam Jarosław Kaczyński docenia i Republikę, i wPolsce24. - Podoba mi się, że jest konkurencja w naszym gronie. To, że są dwie stacje, to szansa na to, że liczba ludzi, którzy będą słyszeć prawdę, będzie większa. Są różne wrażliwości, różnego rodzaju poziomy odbioru, poziomy intelektualne i tutaj też trzeba to brać pod uwagę - powiedział na antenie telewizji braci Karnowskich.