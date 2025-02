Znaczący wzrost oglądalności TV Republika. Warto zwrócić uwagę na pewną rzecz

Wzrost zainteresowania kanałem jest m.in. związany intensywnym relacjonowaniem rzekomego zamachu stanu, który nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości . Chodzi o zawiadomienia, jakie złożył prezes TK Bogdan Święczkowski. Telewizja Republika informowała, że do zamachu już dochodzi . Temat ten od kilku dni jest szeroko nagłaśniany przez stację, co mogło przyciągnąć większą widownię.

Grupa 4+ obejmuje wszystkich widzów powyżej czwartego roku życia i pozwala określić ogólną popularność danej stacji. Jak wynika z danych Nielsen, od 1 do 6 lutego 2025 roku najwyższy udział w rynku (SHR%) zanotowała TVP1 , uzyskując wynik 6,86 proc . TVP2 znalazła się na drugim miejscu z wynikiem 6,43 proc. , a podium zamknął Polsat z 6,17 proc .

Telewizja Republika uplasowała się na czwartym miejscu , uzyskując 6,03 proc. SHR , co oznacza wyprzedzenie TVN , który osiągnął wynik 5,98 proc .

Grupa komercyjna 16-59 obejmuje widzów w wieku od 16 do 59 lat, którzy są kluczową grupą docelową dla reklamodawców. To właśnie ich preferencje oglądalnościowe są szczególnie istotne dla rynku telewizyjnego.

Telewizja Republika znalazła się na dziewiątym miejscu , osiągając 2,62 proc. SHR , co oznacza, że w grupie komercyjnej nie cieszy się tak dużą popularnością jak wśród ogółu widzów .

SHR (Share) to wskaźnik oznaczający udział danej stacji telewizyjnej w całkowitym czasie oglądania telewizji przez wszystkich widzów w danym okresie. Jest on jednym z najważniejszych parametrów używanych do analizy oglądalności kanałów.