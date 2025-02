Republika straszy "zamachem stanu". Sakiewicz apeluje do służb

- Prezes Trybunału Konstytucyjnego powiedział głośno to, co wszyscy patrioci, osoby, które myślą pozytywnie o naszym kraju, myślą od bardzo dawna , że w Polsce dzieje się źle i że mamy pełzający zamach stanu - mówił reporter z pustej ulicy przed budynkiem TK.

- To jest kpina z państwa polskiego. Premier, który gra w ping ponga w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. To wygląda na zakrapianą imprezę - grzmiał prowadzący Miłosz Kłeczek.

Michał Ostrowski jest związany z poprzednim kierownictwem prokuratury pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry. Po zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, które objął Adam Bodnar, doszło do napięć między nowym kierownictwem a prokuratorami lojalnymi wobec wcześniejszego kierownictwa. Ostrowski publicznie kwestionował decyzje Bodnara, w tym odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, co doprowadziło do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. W związku z tym Adam Bodnar powołał rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do rozpoznania sprawy Ostrowskiego. Śledczy został też przeniesiony do placówki we Wrocławiu.