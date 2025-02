Tusk reaguje na śledztwo wobec rządu i oskarżenia prezesa TK 

Polska organizuje naradę całej UE. "26 ministrów"

Tusk drwi z "Zamachu Stanu"

- Słuchajcie, Kaczyński mówi, że zrobiliście zamach stanu - mówi mężczyzna do Donalda Tuska. - Daj spokój. My tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy - odpowiedział premier, po czym odbił piłeczkę do ping-ponga. Na końcu słychać głośny śmiech wszystkich obecnych w sali.

Michał Ostrowski jest związany z poprzednim kierownictwem prokuratury pod przewodnictwem Zbigniewa Ziobry. Po zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, które objął Adam Bodnar, doszło do napięć między nowym kierownictwem a prokuratorami lojalnymi wobec wcześniejszego kierownictwa. Ostrowski publicznie kwestionował decyzje Bodnara, w tym odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, co doprowadziło do wszczęcia wobec niego postępowania dyscyplinarnego. W związku z tym, Adam Bodnar powołał rzecznika dyscyplinarnego ad hoc do rozpoznania sprawy Ostrowskiego.