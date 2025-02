"Zamach stanu Tuska". Lawina komentarzy po decyzji Święczkowskiego

"Nareszcie ktoś nazwał to wszystko, to codzienne bezprawie i ubrał w paragrafy - dziękuję prezesie" - komentuje z kolei Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego i członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej z czasów PiS.

- Daj spokój, my tu mamy poważne sprawy. Później się tym zajmiemy - odpowiedział premier.

"Sam wielokrotnie wskazywałem na art. 127 Kodeksu karnego, bo tak powinno się zakwalifikować bezprawne przejmowanie mediów publicznych, Prokuratury Krajowej, uniemożliwianie funkcjonowania TK i KRS oraz szereg innych, jawnie łamiących prawo i Konstytucję, działań" - czytamy we wpisie.

"Należy sądzić, że o tym wystąpieniu świat usłyszy. Bez względu na to, jak zachowają się PL media" - uważa z kolei Marzena Paczuska, była szefowa "Wiadomości" TVP za rządów PiS.

Według Święczkowskiego obecna władza m.in.: doprowadziła do podważenia statusu ustroju prawnego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego oraz sędziów SN, do zaprzestania publikacji przez RCL orzeczeń TK podważając status obecnych sędziów Trybunału, a także doprowadziła do podjęcia uchwały Sejmu z 6 marca ub.r. ws. usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 w kontekście funkcjonowania TK.