Zaskakujący zwrot w pogodzie. Zima uderzy w połowie marca

Michał Kołodziejczyk z serwisu fanipogody.pl ostrzega, że w połowie marca do Polski napłynie chłodne powietrze z północy, co spowoduje nocne mrozy do -5 stopni Celsjusza. Dodatkowo, niż baryczny może przynieść opady, choć nie jest jeszcze pewne, czy będą to śnieżyce czy intensywne deszcze.