Unijne plany finansowania wsparcia dla Ukrainy. Możliwości jest kilka Komisja Europejska chce zaproponować sposoby finansowania unijnej obrony i dalszego wspierania Ukrainy. Planuje przeznaczyć na ten cel nawet 500 mld euro. Decyzje zapadną po wyborach w Niemczech - informuje RMF FM.

Unijne plany finansowania wsparcia dla Ukrainy. Możliwości jest kilka

Źródło zdjęć: © General Staff of the Armed Forces of Ukraine