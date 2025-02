Alarm w sprawie emerytur. Ekspert wskazuje na ważny problem

Eksperci ostrzegają, że Polska zmierza ku kryzysowi demograficznemu . Do 2060 r. liczba ludności ma spaść o 6,7 mln, a połowa Polaków będzie miała ponad 50 lat. To rodzi obawy o przyszłość systemu emerytalnego i niskie świadczenia dla przyszłych pokoleń.

Wojewódka krytykuje polityków za brak odwagi w kwestii reformy wieku emerytalnego. - Żaden polityk nie przyzna się, że powinno się w Polsce nie tylko zrównać wiek emerytalny, ale go również dla obu płci podnieść. Bo jeśli to powie, to do razu przegra wybory - stwierdził.