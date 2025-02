Donald Tusk dostanie wyższą emeryturę. Wiadomo, jak bardzo wzrośnie

Marzec przynosi zmiany dla emerytów i rencistów, którzy mogą liczyć na wzrost świadczeń o 5,5 proc . Choć podwyżka jest mniejsza niż w ubiegłym roku, to nadal oznacza dodatkowe środki dla seniorów. Donald Tusk, były premier, również skorzysta na tej waloryzacji.

W 2023 r. Donald Tusk otrzymał z ZUS łącznie 118 887 zł, w tym "trzynastkę" wynoszącą 1780,96 zł. Średnie miesięczne świadczenie wynosiło ponad 9750 zł brutto. Dzięki waloryzacji, od marca emerytura Tuska wzrośnie o ok. 600 zł .

W ubiegłym roku waloryzacja wyniosła 12,12 proc., co zwiększyło świadczenie Tuska o ok. 1180 zł, do blisko 11 tys. zł. Obecna podwyżka jest mniejsza, ale nadal znacząca dla wielu seniorów.