Amerykanie poprosili Duńczyków o jajka. Oto co usłyszeli

Amerykański Departament Rolnictwa zwrócił się do Danii o możliwość eksportu jajek, mimo rosnących cen i napięć związanych z Grenlandią. Prośba Amerykanów natychmiast została odrzucona. Duńczycy zwrócili uwagę na to, że obecnie w Europie nie ma nadwyżek jajek.

Stany Zjednoczone zwróciły się do Danii oraz innych krajów europejskich z prośbą o możliwość eksportu jajek. Powodem są rosnące ceny jajek w USA, co potwierdziło duńskie stowarzyszenie producentów jajek - informuje "The Guardian". Prośba ta zbiega się z wprowadzeniem nowych amerykańskich ceł na kraje europejskie oraz groźbą kolejnych.

Amerykanie poprosili Duńczyków o jajka. Oto co usłyszeli

Donald Trump zagroził również sankcjami gospodarczymi, jeśli Dania nie przekaże kontroli nad Grenlandią Stanom Zjednoczonym. Prezydent USA wyraził przekonanie, że kraj ten ostatecznie przejmie Grenlandię, mimo że jest ona autonomicznym terytorium Danii, członka Unii Europejskiej.

Z tego też powodu informacja, że administracja Trumpa prosi Duńczyków o jajka, rozbawiła niektórych mieszkańców USA. "To jest powód do śmiechu", "niech Trump usiądzie i spróbuje wysiedzieć jajka" - to niektóre z komentarzy, jakie pojawiły się w sieci.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przypadkiem odkrył karty? Prof. Marciniak o "ważnym sygnale" od Putina

Ceny hurtowe jajek w USA biją rekordy, co jest wynikiem m.in. wybuchu ptasiej grypy. Trump obiecał obniżenie cen jajek już pierwszego dnia swojej prezydentury, jednak w lutym, pierwszym pełnym miesiącu jego urzędowania, ceny wzrosły o 59 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. W niektórych sklepach brakuje obecnie jajek, przez co sklepy wprowadzają limity ich sprzedaży.

Z listu, który przeanalizowała agencja Reuters, wynika, że przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Rolnictwa w Europie wysłał formalne zapytania do krajów produkujących jajka pod koniec lutego, pytając o ich zdolność i chęć eksportu jajek na rynek amerykański.

"Czekamy na dalsze wytyczne z Waszyngtonu dotyczące kolejnych kroków, ale czy macie szacunkową liczbę jajek, które mogłyby zostać dostarczone do Stanów Zjednoczonych (zakładając, że spełniają wszystkie wymagania importowe)?" - napisano w liście do duńskiego stowarzyszenia na początku marca.

Wyzwania związane z eksportem jajek

Duńskie stowarzyszenie producentów jajek zadeklarowało, że przyjrzy się sprawie, ale zaznaczyło, że w Europie nie ma nadwyżki jajek. "Na całym świecie brakuje jajek, ponieważ konsumpcja rośnie, a wiele krajów jest dotkniętych ptasią grypą" - dodano.

Rzecznik stowarzyszenia poinformował, że poproszono o więcej szczegółów dotyczących warunków takiej umowy, podkreślając, że eksport jajek do USA jest trudny z powodu regulacji dotyczących higieny i innych czynników.

W lutym Turcja rozpoczęła eksport ok. 15 tys. ton jajek do USA. Amerykański sekretarz rolnictwa, Brooke Rollins, ogłosił w zeszłym miesiącu plan poszukiwania importowanych jajek w ramach wartego 1 mld dolarów programu walki z ptasią grypą.

Amerykanie podobne pisma o pomoc z dostawą jajek skierowali też do Szwecji i Holandii.