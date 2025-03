Kaczyński rusza w trasę. Będzie wspierał Nawrockiego w kampanii

Jednak sytuacja najwyraźniej się zmieniła. "Gazeta Wyborcza" informuje, że w niedzielę Jarosław Kaczyński jedzie do Siedlec wygłosić przemówienie wspierające "obywatelskiego" kandydata. W trasę rusza kampanijną rusza nie tylko prezes PiS, ale także inni czołowi przedstawiciele partii. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak pojedzie do Rybnika, były premier Mateusz Morawiecki do Sokołowa Podlaskiego, a Przemysław Czarnek, poseł i były minister edukacji w rządzie PiS do Oświęcimia.