Koniec Radia Wolna Europa? Trump zakręcił kurek z gotówką

Prezydent USA, Donald Trump, podjął decyzję o znacznym ograniczeniu działalności Agencji ds. Globalnych Mediów (AGM), która nadzoruje media takie jak Radio Wolna Europa i Głos Ameryki. Rozporządzenie, podpisane w piątek, nakazuje redukcję działań i personelu agencji do minimum wymaganego przez prawo.

Podpisany dekret, opublikowany na stronach Białego Domu, wymaga od AGM oraz sześciu innych podmiotów przedstawienia planu realizacji nowych wytycznych w ciągu siedmiu dni. - Nie wiem, co znaczy ten dekret, ja dowiedziałam się o nim z zagranicznych mediów, bo opublikowano go, gdy już spałam. Nikt nie wie, co będzie dalej - powiedziała PAP dziennikarka jednej ze stacji podlegających AGM.