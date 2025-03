Trump ogłosił śmierć przywódcy ISIS. "Jego marny żywot został zakończony"

USA zapowiedziały zakończenie międzynarodowej misji przeciwko IS w Iraku do września 2025 r. Oznacza to wycofanie się amerykańskich żołnierzy z niektórych baz po ponad 20-letniej obecności w tym kraju. Mimo to IS wciąż jest aktywne w Syrii, gdzie grupa uaktywniła się po obaleniu reżimu Baszara al-Asada w grudniu 2024 r. Nowe władze w Damaszku, choć związane z islamistycznymi bojówkami, deklarują walkę z Państwem Islamskim.