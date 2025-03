Zawieszenie broni w Ukrainie? Gen. Polko wskazuje największe wyzwanie

Nagle zobaczyli, że ten potężny sojusznik, na którego mogli liczyć, ogranicza im informacje i wsparcie militarne. Jak wiemy, teraz to wróciło, ale zaufanie zostało nadwyrężone. Putin wykorzystał oczywiście to osłabienie Ukrainy po to, żeby rzucić naprawdę wszystko do boju. Podjęli wzmożoną ofensywę. Sytuacja przynajmniej ostatnich kilku tygodni bardzo mocno sprzyja Rosji. Mam nadzieję, że to, co stało się wczoraj, jednak odwróci ten trend.