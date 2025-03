Co na froncie mówią o zawieszeniu broni? Mamy relacje z Ukrainy

We wtorek delegacje Ukrainy i USA przeprowadziły w Arabii Saudyjskiej rozmowy dotyczące porozumienia pokojowego w wojnie Ukrainy z Rosją.

Do podejścia Rosji odniósł się w południe Marco Rubio, który zapowiedział, że Waszyngton stanowczo wzywa Rosję do "zakończenia wszelkich działań wojennych". - Nie ma militarnego rozwiązania tego konfliktu. Jedynym sposobem na osiągnięcie pokoju są negocjacje - powiedział w środę sekretarz stanu USA. Chwilę później głos zabrał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy powiedział, że Stany Zjednoczone zaostrzą sankcje wobec Federacji Rosyjskiej, a także wzmocnią Ukrainę, jeśli strona rosyjska odmówi 30-dniowego zawieszenia broni.

O ostatnich wydarzeniach rozmawiamy z mieszkańcami Ukrainy. Nasi rozmówcy nie kryją sceptycyzmu i swoich wątpliwości po wtorkowych doniesieniach. 33-letni Oleg Didenko z Połtawy przyznaje w rozmowie z Wirtualną Polską, że wśród Ukraińców największą radość wywołało wznowienie współpracy z Amerykanami w zakresie danych wywiadowczych i kolejnych dostaw uzbrojenia. Mimo to, nie spodziewa się jednak przełomu i szybkiego zakończenia wojny.

- Nie sądzimy, że Putin faktycznie dąży do pokoju. Spodziewamy się raczej, że nawet jeśli przystanie na zawieszenie broni, to nie będzie ono całkowite. Obawiamy się też warunków zakończenia wojny, do których możemy zostać zmuszeni - dodaje Oleg.