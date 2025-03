Co się działo wieczorem? Najnowsze wieści z negocjacji USA‑Ukraina

Trump odniósł się także do strat ponoszonych na froncie. - W tej wojnie co tydzień giną dwa, trzy, a czasem nawet cztery tysiące żołnierzy. Otrzymuję te raporty i nie są to amerykańscy żołnierze - to Ukraińcy i Rosjanie. Oprócz nich giną także cywile, ludzie w miastach, gdy wszystko wokół nich eksploduje - powiedział.