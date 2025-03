Ukraina zgodziła się na propozycję USA. Zełenski zabrał głos

Do tych informacji odniósł się też prezydent Wołodymyr Zełenski, w oświadczeniu wideo potwierdzając zgodę Kijowa na czasowe wstrzymanie ognia.

"Dopiero co odbyło się sprawozdanie naszej delegacji ze spotkania z amerykańskim zespołem w Arabii Saudyjskiej. Naszą ukraińską propozycją na to spotkanie z Amerykanami były trzy kluczowe kwestie: cisza w powietrzu - wstrzymanie ataków rakietowych, bombardowań i użycia dalekozasięgnych dronów; cisza na morzu oraz konkretne działania na rzecz budowy wzajemnego zaufania w tym procesie dyplomatycznym, przede wszystkim poprzez uwolnienie jeńców.

Ukraina akceptuje tę propozycję i uważa ją za pozytywną. Jesteśmy gotowi wykonać ten krok. Teraz to Stany Zjednoczone muszą przekonać Rosję do podjęcia takiej samej decyzji. Innymi słowy, my się zgadzamy, a jeśli Rosjanie również się zgodzą - w tym momencie zapanuje cisza.