Ustalenia ws. zawieszenia broni. Trump mówi, co dalej

Deputowany rosyjskiej Dumy Państwowej gen. Wiktor Sobolew podkreślił, że Rosja nie powinna zgadzać się na "niedopuszczalną" propozycję zawieszenia broni, ponieważ dałoby to Ukrainie czas na dozbrojenie i przegrupowanie sił. Mimo że Kreml oficjalnie nie odniósł się do propozycji, rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa zaznaczyła, że Rosja "nie wyklucza" kontaktu z USA w najbliższych dniach.

Paul Ronzheimer z "Bild" sugeruje, że ukraińska delegacja mogła zakładać, że Rosja odrzuci propozycję, co mogłoby wywołać gniew Donalda Trumpa. Prezydent USA jasno dał do zrozumienia, że liczy na osiągnięcie porozumienia "w ciągu najbliższych kilku dni", co mogłoby skutkować nowymi sankcjami na Rosję.