Węgry zmieniają konstytucję. Co to oznacza dla obywateli?

We wtorkowy wieczór przedstawiciele rządzącej na Węgrzech partii Fidesz złożyli w parlamencie projekt piętnastej już nowelizacji konstytucji, który koncentruje się na kwestiach ideologicznych i pojęciowych. W projekcie znalazł się m. in. następujący zapis: "Węgry chronią instytucję małżeństwa jako wspólnoty życia, ustanowionej między mężczyzną i kobietą na podstawie dobrowolnej decyzji, a rodzinę jako podstawę przetrwania narodu ".

W konstytucji Węgier pojawią się też zapisy mówiące o tym, że "każde dziecko ma prawo do ochrony i opieki niezbędnej dla jego prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i moralnego, zaś prawo to ma pierwszeństwo przed wszystkimi innymi prawami podstawowymi, z wyjątkiem prawa do życia". Nowelizacja również nakłada na państwo obowiązek ochrony prawa dzieci do samoidentyfikacji zgodnie z płcią, w jakiej się urodziły, a także zapewnienia wychowania zgodnie z wartościami opartymi na konstytucyjnej tożsamości kraju i kulturze chrześcijańskiej.