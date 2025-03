Ekspert o sytuacji w obwodzie kurskim. Nie ma dobrych wieści

Cielma w rozmowie z PAP zwrócił uwagę na dynamiczne zmiany w obwodzie kurskim, które obserwowane są od początku roku. - Materiały filmowe dostępne w mediach społecznościowych pokazują, że co do zasady armia ukraińska realizuje odwrót i można się spodziewać nawet w najbliższych godzinach utraty przez Ukraińców kontroli nad największym zdobytym miasteczkiem, czyli Sudżą - dodał ekspert.

Ukraińskie media, powołując się na mapy projektu DeepState, informują, że Siły Zbrojne Ukrainy wycofały się z rosyjskiej Sudży, ale nadal są obecne we wsiach na zachód od tej miejscowości. - Jeżeli miasto faktycznie zostanie przejęte przez Rosjan, a można powiedzieć, że to jest już w zasadzie pewna sytuacja, to Ukraińcy będą zmuszeni wycofać się do obwodu sumskiego - stwierdził Cielma.