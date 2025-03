Ambasador podpadł w USA. Rubio: nie jest już mile widziany

"Ambasador RPA w Stanach Zjednoczonych nie jest już mile widziany w naszym wspaniałym kraju. Ebrahim Rasool to polityk podżegający do rasizmu, który nienawidzi Ameryki i nienawidzi prezydenta Donalda Trumpa. Nie mamy z nim nic do omówienia, więc jest uważany za persona non grata" - napisał Rubio na platformie społecznościowej X.