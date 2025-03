Podkreślił, że po wkroczeniu ukraińskich jednostek do obwodu kurskiego w sierpniu 2024 roku "spadło napięcie na kierunku charkowskim", gdyż przeciwnik przerzucił do obwodu kurskiego "maksymalną liczbę" swoich wojsk.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

- Kilka tygodni temu Ukraińcy próbowali opuścić ten obszar w małych grupach, ale dziś nie jest to możliwe. Teraz próbują opuścić go w grupach 2-3 osobowych, ponieważ wszystko jest pod naszą kontrolą. Całkowicie porzucili swój sprzęt. A jeśli nastąpi fizyczna blokada tego regionu w ciągu najbliższych kilku dni, to opuszczenie tego obszaru będzie całkowicie niemożliwe. Będą dwa sposoby na opuszczenie go, albo umrzeć, albo się poddać. I w tych warunkach, w tym kontekście, myślę, że byłoby wspaniale, gdyby strona ukraińska osiągnęła rozejm na co najmniej 30 dni - dodał rosyjski prezydent.